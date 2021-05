Albisola, l’Under 17 maschile si ferma a due punti dal successo - IVG.it

Albisola Superiore. Non è finito con un successo, ma l’Under 17 maschile dell’Albisola Pallavolo può archiviare con soddisfazione il campionato da poco giunto al termine, finito con un secondo posto che di per sé è un grande risultato ma che lascia l’amaro in bocca dato che il primo posto è stato in ballo fino agli ultimi punti del tie-break.

Superata in semifinale l’Impresa Edile Amg, con un 3-0 netto (a 15, 10 e 12), i pallavolisti di coach Elvio Ferrari e del vice Gianluca Lemmi hanno affrontato nella gara valida per assegnare il titolo il Volley Team Finale. Match combattutissimo: primo parziale vinto dall’Albisola, che poi è andato sotto 2 a 1. Reazione nel quarto parziale, vinto 25 a 18. Nel tie-break, hanno avuto la meglio i ponentini, che si sono imposti con il minimo scarto: 15 a 13.

“Complimenti ai nostri ragazzi, che hanno disputato una grandissima partita. Non è un alibi ma sarebbe stato più bello giocarla in campo neutro. Pazienza, onore ai vincitori”, commenta Elvio Ferrari. Questi i giocatori che hanno preso parte alla finalissima: Caviglia, Croci, Garbarino, Marchese, Pagnini, Parodi, Presciutti, Rebagliati, Rosso, Stella.