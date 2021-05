Albisola, la scuola dell'infanzia di Casanova premiata dal pubblico al concorso "L'energia e le sue forme" - IVG.it

Albisola Superiore. Con 362 voti la Scuola dell’Infanzia di Casanova di Albisola Superiore si aggiudica il premio del pubblico al concorso di creatività “L’Energia e le sue forme”; secondo posto per le classi 2A e 2B della Scuola Primaria di Albisola Superiore con 351 voti; terza classificata la scuola dell’infanzia “Rodari” di Sciarborasca con 286 voti.

Giovedì 22 aprile 2021 la giuria tecnica del concorso “L’energia e le sue forme”, istituito dal Centro Commerciale “Corte di Mare” e riservato alle scuole materne ed elementari di Varazze e dei paesi del circondario del Parco del Beigua, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche ambientali, ha proclamato vincitrice l’Asilo di Varazze “L’isola che non c’è” e, come da regolamento, i 17 elaborati realizzati da circa 350 alunni delle scuole partecipanti, sono rimasti esposti nella galleria del centro commerciale fino al 10 maggio, per essere votati dal pubblico.

I clienti hanno potuto votare sia nell’urna posizionata all’interno della galleria commerciale, sia tramite i social network del Centro. I voti del pubblico sono stati in totale 2363, così ripartiti:

1° Infanzia Casanova, 362 – 2° Primaria Albisola Superiore 2A-2B, 351 – 3° Rodari Sciarborasca, 286 – 4° Fantasia e Magia sez. E, 173 – 5° Albissola Mare 1A-1B, 159 – 6° Fantasia e Magia sez. A, 141 – 7° Stella, 130 – 8° Nido Don Milani, 110 – 9° Nido Piccoli Passi, 109 – 10° Fantasia e Magia sez. B, 106 – 10° Isola che non c’è sez. A, 106 – 11° Fantasia e Magia sez. D, 101 – 12° Fantasia e Magia sez. C, 100 – 13° Primaria Lerca, 43 – 14° Isola che non c’è sez. B, 38 – 15° Isola che non c’è sez. C, 36 – 16° Isola che non c’è sez. D, 12.

Gli autori delle opere più votate hanno vinto buoni spendibili nei negozi del centro commerciale che hanno aderito all’iniziativa.