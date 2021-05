Albisola, inaugurato il murales dell'artista Ozmo: "La Cappella Sistina dell'Urban Art" - IVG.it

Albisola Superiore. È stato inaugurato nel tardo pomeriggio odierno ad Albisola Superiore il murales dell’artista Gionata Gesi, in arte Ozmo,pioniere della street art e urban artist riconosciuto a livello internazionale, che dal 14 maggio, è stato accolto dalla città di Albisola e dai ragazzi dell’istituto comprensivo per realizzare una vera e propria opera d’arte sulla facciata dell’edificio d’istruzione: il primo in Europa a essere oggetto dell’arte di Ozmo.

Oltre ad alcuni cittadini, erano presenti al taglio del nastro il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, l’assessore Simona Poggi e il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto.

“Oggi siamo qui per inaugurare qualcosa di unico e inaspettato – ha detto il sindaco prendendo la parola durante la cerimonia -, il primo intervento di questo artista su una scuola. Ozmo ha portato nel nostro territorio un’opera che abbiamo visto crescere con delle bombolette. Un grazie particolare all’assessore Poggi perché si è dedicata a un’iniziativa che rimarrà nel tempo ad Albisola”.

“Oggi prende forma un mio desiderio, grazie al lavoro di Ozmo – ha spiegato l’assessore Poggi -. Sono molto fiera di condividere questa esperienza con la cittadinanza. Un ringraziamento alla Fondazione de Mari che ha permesso tutto questo con un bando e un suo generoso contributo economico. Ozmo è un grande urban artist con la particolarità di lavorare secondo un approccio site specific, che adatta le sue opere al contesto urbano e storico di ogni città. Ho deciso che questa parete diventasse il luogo dell’opera per omaggiare i ragazzi della nostra scuola. Nel corso della realizzazione, inoltre, l’artista ha anche incontrato i ragazzi in una serie di incontri. Abbiamo qui un vero artista che è stato pioniere dell’urban art non solo in Italia ma anche all’estero. Il grande critico Vittorio Sgarbi ha definito, osservando una sua opera come ‘la cappella sistina dell’urban art'”.

Soddisfatto anche l’artista Ozmo: “Grazie per aver creduto in questo progetto. Quando l’assessore ci ha contattato ho accolto molto favorevolmente questa iniziativa. Dipingere sulla scuola è interessante perché è come intervenire su un luogo di cultura per eccellenza”.

“Sono molto contento di essere qui in questa occasione. I complimenti all’assessore Poggi che ha portato un artista di questo calibro in una città piccola come Albisola. Iniziative come questa, in questa fase di ripartenza ci fanno tornare a sperare e a pensare a qualcosa di più lieto” ha commentato il consigliere regionale Brunetto.

L’opera è una commistione di classico e moderno con la raffigurazione di un classico vaso decorato secondo la tradizione ceramica albisolese abbinato al simbolo distintivo di Ozmo: il personaggio di Topolino, soggetto che ha avvicinato l’artista toscano all’ arte. Il grande fiocco rosa ha la funzione di unire la struttura scolastica nel suo complesso e l’opera.

Infine, all’artista è stato donato un piatto in ceramica come omaggio dalla scuola di ceramica.