Albergatori savonesi: "Segnali di ripresa ma regole chiare e stabili, sul coprifuoco evitare danni di immagine" - IVG.it

Savona. Regole chiare e massima sicurezza sanitaria anche come immagine positiva verso l’estero: è la richiesta che arriva dagli albergatori savonesi pronti alla stagione estiva.

“Il pass vaccinale è importante e può agevolare il turismo straniero, ma serve stabilità nelle decisioni per evitare confusione e incertezza” afferma il presidente provinciale Upa Angelo Berlangieri. “Su questo reputo significativo il cambio di parametro, dall’indice Rt alla valutazione dell’andamento del piano vaccinale: il primo aveva un suo significato nella fase acuta della pandemia, ora siamo in un contesto diverso, con la campagna vaccinale partita e le fasce più a rischio messe in sicurezza”, aggiunge, con riferimento alle stesse dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Quindi evitiamo controlli continui, ripetuti e aggravi burocratici che possano disincentivare gli arrivi e le presenze: sicurezza sanitaria sì ma con il giusto equilibrio, pensando che ora siamo, come detto prima, in un’altra fase della pandemia e serve garantire una ripartenza dei vari comparti economici e in primis del turismo”.

Quanto alle riaperture: “Finalmente registriamo una inversione di tendenza, con prenotazioni e movimento del settore turistico-alberghiero. Le nostre strutture sono ormai quasi tutte aperte e con il ponte del 2 giugno partirà a pieno regime la nostra stagione, una stagione decisiva in quanto sarà indispensabile recuperare il terreno perso con la crisi pandemica, per questo chiarezza, regole stabili e sicurezza sanitaria sono pilastri imprescindibili per una ripresa del nostro settore e di tutto l’indotto” sottolinea ancora Berlangieri.

Infine il discorso sul coprifuoco che continua a tenere banco in prospettiva dell’estate 2021: “Per noi l’orario è una questione di immagine complessiva, in un quadro competitivo basta un annuncio sbagliato ed ecco che il turista sceglie un’altra destinazione. Questo vale per la domanda interna quanto per il turismo straniero. Se in altre località turistiche del Mediterraneo il coprifuoco è differente e permette maggiori libertà anche i nostri clienti italiani potrebbero optare per l’estero” conclude Berlangieri.