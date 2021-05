Albenga, storico risultato per la raccolta differenziata: raggiunto il 70,28% - IVG.it

Albenga. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato ottenuto grazie all’impegno di SAT, dell’ufficio ambiente del Comune di Albenga, in particolare del geometra Giuseppe Marchese, e la collaborazione dei nostri concittadini” afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio.

“Nel giro di solo un anno la percentuale di differenziata è cresciuta notevolmente superando l’obiettivo imposto dalla normativa. Il sistema di raccolta adottato ha portato a risultati positivi che devono fungere da sprono per quei cittadini che ancora si ostinano a non rispettare le regole del giusto conferimento dei rifiuti – prosegue -. Ricordo che come Amministrazione abbiamo già iniziato una serie di accertamenti sia attraverso l’operato della nostra polizia locale che attraverso l’attento monitoraggio del territorio, anche tramite utilizzo di telecamere di videosorveglianza”.

Con l’occasione si ricorda che per i residenti è sempre possibile ritirare le chiavi per aprire le campane dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale di Albenga nell’ex Caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 58,2.

Il Comune ribadisce di non voler penalizzare né vessare alcun cittadino e li invita a rivolgersi e visitare il Centro Raccolta anche solo per delucidazioni ed informazioni sulla raccolta differenziata e sul rispetto delle regole del vivere civile.