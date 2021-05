Albenga, soddisfazione mister Grandoni: “Obiettivo minimo raggiunto con una giornata di anticipo, siamo contenti” - IVG.it

Finale Ligure. È stato match d’alta classifica allo stadio Felice Borel, una partita a tratti bloccata e a momenti divertente terminata con il risultato di 1-1. Un pareggio che alla fine ha fatto felice entrambe le formazioni, qualificate alla fase successiva e protagoniste di prestazioni comunque positive.

Per quanto riguarda l’Albenga a fare il punto ci ha pensato mister Grandoni, tecnico determinato che si è detto soddisfatto dalla gara disputata dai suoi: “Dopo aver esordito con una sconfitta non pensavamo di poterci qualificare addirittura una giornata prima della fine del campionato, siamo contenti”.

In seguito è poi arrivato un commento relativo al prossimo impegno, match che vedrà la Genova Calcio sfidare all’Annibale Riva proprio la compagine ingauna, pronta a dare battaglia per migliorare la propria classifica secondo le parole del proprio mister.

Successivamente un pensiero rivolto ai tifosi albenganesi, giunti a Finale nonostante le restrizioni intonando cori e sventolando bandiere bianconere: “I nostri supporter dal primo momento sono sempre stati presenti, li ringraziamo, ci rendono contenti”.

Infine sono poi arrivati i complimenti per gli avversari, squadra schierata in campo in maniera egregia e capace di proporre un buon calcio, puntando soprattutto sulla fase difensiva.

Domenica prossima allora sarà Albenga-Genova Calcio, una sfida importante per decidere il piazzamento finale di entrambe le squadre. Successivamente spazio ai quarti, questo per un campionato di Eccellenza che, a breve, entrerà davvero nel vivo.