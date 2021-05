Albenga, Nicholas Costantini: "La tifoseria è il nostro orgoglio, fare previsioni sui playoff è difficile" - IVG.it

Finale Ligure. Al Borel di Finale Ligure è finita 1 a 1 tra i padroni di casa e l’Albenga.

I giallorossoblù, dopo quattro incontri, ovvero 360 minuti più recupero, ed altri 36 giri d’orologio nel match con gli ingauni, hanno subito la prima rete in questo mini campionato. A porre fine all’imbattibilità di Porta è stato Nicholas Costantini con una conclusione vincente dal limite dell’area.

“Sinceramente non sapevo neanche che il Finale era al primo gol subito, quando sono in campo non sto a vedere tanto le statistiche – commenta il capitano dell’Albenga -. Era un gol importante perché in quel momento era un gol meritato: venivamo da un paio di azioni dove eravamo stati pericolosi, dove Porta aveva fatto un miracolo, quindi trovare il gol era importante in quel momento per andarla a sbloccare, quindi il pensiero è stato soprattutto a quello”.

I bianconeri sono andati al riposo in vantaggio di un gol, ma nella ripresa sono stati raggiunti. “Il Finale è una squadra frizzante, dinamica, che gioca con coraggio – afferma il centrocampista -. Noi abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre armi: un po’ più di esperienza, magari un po’ più di personalità. Ci siamo messi con ordine, siamo ripartiti bene, non abbiamo concesso nessuna occasione nel primo tempo e credo che, tutto sommato, il vantaggio è stato meritato. Peccato per il gol subito ad inizio ripresa: fossimo stati un po’ più bravi e concentrati nei primi venti minuti della ripresa a mantenere il vantaggio, poi, secondo me, per il tipo di squadra che siamo sarebbe stato difficile per il Finale”.

Costantini ha giocato solamente la prima frazione di gioco. “Il cambio è stato solo precauzionale – spiega -: calciando c’è stato un piccolo indurimento a livello muscolare e con lo staff sanitario e tecnico abbiamo deciso di non prenderci rischi e abbiamo preferito andare per la cautela“.

Anche questa volta gli ultras dell’Albenga non hanno fatto mancare il loro sostegno. “Per noi non è una novità – dice il capitano -. Noi sappiamo di averli dalla nostra parte, sappiamo che possiamo contare su di loro. Noi stiamo cercando di dare le migliori risposte possibili. A livello di impegno e di atteggiamento credo che nessuno possa mai rimproverarci nulla. Lo sappiamo di avere la miglior tifoseria del campionato, quindi per noi è un orgoglio, li ringraziamo perché seppur in posizioni di fortuna comunque riescono sempre a non farci mancare il loro sostegno. Dobbiamo ringraziarli”.

“Credo che in un torneo così rapido, poi diventeranno scontri diretti, fare previsioni è difficile. Credo che ci sia una squadra, che è il Ligorna, senza voler mancare di rispetto a nessuno, che abbia dei valori più importanti delle altre. Ma poi in partite secche può succedere di tutto, tra andata e ritorno bisognerà essere bravi. Quando è così bisogna essere concentrati, sapere che saranno sempre degli episodi a poter decidere queste sfide. L’importante è arrivarci nella migliore condizione possibile e poi giocarcela a viso aperto, senza aver paura e quello che viene viene” conclude Costantini.