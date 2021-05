Albenga, mare e rispetto dell'ambiente: oltre 140 alunni a lezione con Lega Navale e Capitaneria di porto - IVG.it

Albenga. Come consuetudine, la primavera ha portato gli esperti della Lega Navale Sez. di Albenga e della Capitaneria di porto di Loano nelle classi delle scuole elementari del territorio ingauno per parlare del mare a 360°. Gli incontri, come lo scorso anno, sono avvenuti in forma di didattica a distanza.

Ben 141 alunni di 9 classi (3°A e 3°B Ist. Paccini; 4°A, 4°B e 5°A Scuola di Villanova; 3°G, 3°F e 5°F della scuola di Leca di Albenga e 4° di Cisano sul Neva) della scuola primaria hanno avuto l’occasione di incontrare gli istruttori di vela (Cristina Tarello) e di pesca sportiva agonistica (Marco Comparini) che hanno spiegato tutti i segreti delle loro discipline sportive ed hanno illustrato le peculiarità e la bellezza di questi sport, che possono portare i ragazzi a contatto con la natura e il mare.

A proposito di mare, anche in questa occasione i bambini hanno fatto un tuffo virtuale nelle acque dell’isola Gallinara, alla scoperta delle meraviglie sommerse di questo importante sito indicato dal Ministero dell’Ambiente come futura area marina protetta. L’esposizione di bellissime fotografie e la spiegazione scientifica accurata, ma proposta in maniera semplice, è stata garantita dalla preziosa collaborazione del biologo marino Andrea Molinari dell’Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente.

Infine, ma non per ultimo, l’intervento degli esperti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano Albenga, che hanno tenuto una conferenza sui principi di educazione civica marittima, con riferimento alla sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente marino e costiero. Gli alunni, tramite le parole del Sottocapo di 1^ classe NP Emiliano VIRGILIO, imbarcato sulla motovedetta CP 545 di Circomare Loano, sono stati così responsabilizzati nei confronti dell’importante patrimonio naturale che costituisce l’ambiente in cui vivono con lo scopo di educarli ad un sano rapporto con il mare nelle sue varie dimensioni.

Queste tre giornate, che hanno avuto il patrocinio del Comune di Albenga, sono state sapientemente coordinate dall’insegnante Villa referente dell’istituto comprensivo Paccini ed hanno permesso di lanciare importanti messaggi ai giovani per far capire loro in quanti modi si può “andare per mare”, facendo attenzione a rispettarlo e tutelarlo e avendo sempre un occhio di riguardo alle regole.

“Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati ed hanno supportato questo progetto, per me fonte di grande soddisfazione. Sono convinto che il rispetto dell’ambiente e l’amore per il mare siano essenziali per la sopravvivenza del pianeta e dell’essere umano” conclude il presidente della Lega Navale ingauna Basilio Calace.