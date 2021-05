Albenga, la Lega scende in piazza per la campagna di tesseramento 2021 - IVG.it

Albenga. Domani, 8 maggio, dalle ore 9.30 la Lega Salvini Premier, sezione di Albenga e Valli Ingaune sarà nuovamente in piazza.

“Il segretario di sezione e consigliere capogruppo Cristina Porro, il consigliere comunale Gerolamo Calleri con i militanti e sostenitori – si legge in una nota diffusa dalla Lega – vi aspettano in Piazza del Popolo per l’avvio della campagna tesseramento 2021 e per un sereno confronto su tematiche nazionali e locali”.

“La Lega, da sempre vicina al territorio ed alla sua gente, nonostante le ancora attuali difficoltà legate alla pandemia, torna nuovamente in mezzo ai propri concittadini, volta all’ascolto ed al costruttivo dibattito” scrivono.

Sarà altresì presente il Consigliere Regionale, capogruppo Lega, Stefano Mai. Nell’occasione, su iniziativa dei Giovani della Lega Salvini Premier, si provvederà alla consegna di saturimetri alla Croce Bianca ed alla Croce Rossa di Albenga.