Albenga, individuati i tecnici incaricati di "trasformare" la Fondazione Oddi in azienda speciale - IVG.it

Albenga. Sono stati individuati, mediante gara, i tre tecnici che si occuperanno di “trasformare” la Fondazione Oddi di Albenga in azienda speciale. Lo annuncia il presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo, che ha fatto della proposta uno dei cavalli di battaglia del proprio programma elettorale.

“Finalmente si parte, concretamente, per capire la fattibilità legale ed economica della società pubblica – spiega Distilo – Vorrei fare dei ringraziamenti al sindaco Riccardo Tomatis, alla giunta tutta ai nostri splendidi consiglieri comunali con un particolare ringraziamento a Giorgio Cangiano. Oltre agli organi politici vorrei ringraziare i tecnici comunali che si sono occupati della gara e che spero ora più che mai, in modo propositivo, collaborino con i professionisti per questo ambizioso progetto che non ritengo mio ma di tutta la città”.

“Proprio per questo vorrei invitare l’opposizione a partecipare e dare il proprio contributo per il bene di Albenga, utilizzando le commissioni consiliari per condividere insieme un progetto che in tante città ha portato grandi risultati”.

“Come ho già detto in passato terminato l’ultimo progetto potrò anche lasciare il Comune. Io voglio bene di Albenga e non ho nessuna ambizione politica, ma vorrei semplicemente migliorare le cose facendo in modo che i nostri figli possano crescere in una città curata e bellissima”.