Albenga, incendio in un garage in vico Centa: intervengono i vigili del fuoco - IVG.it

Albenga. I vigili del fuoco di Albenga sono intervenuti in vico Centa per un incendio divampato all’interno di un magazzino utilizzato come garage per auto e moto.

Secondo quanto accertato, a prendere fuoco sarebbe stata una coperta lasciata accanto ad una stufetta elettrica accesa.

Il rogo ha sprigionato un fumo acre e denso che si è diffuso in tutto il centro storico.

I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme senza particolari problemi.

Il mezzo dei vigili del fuoco in loco

Non si segnalano feriti né particolari danni alle cose.