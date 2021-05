Albenga, in piazza Trincheri ritorna il mercatino del Centro Integrato di Via - IVG.it

Albenga. Il secondo sabato di ogni mese, da ormai molti anni, il CIV (Centro Integrato di Via) – “L’Isol” di Albenga organizza un caratteristico mercatino nel centro storico della città che ospita bancarelle e stand dedicate a creazioni frutto dell’ingegno creativo e prodotti alimentari biologici.

Dopo la sospensione di alcune date a causa della pandemia il mercatino ripartirà in concomitanza alla nuova edizione 2021 di Fior d’Albenga – CI P&VIP e lo farà con una veste del tutto nuova: da questo mese il mercatino cambierà location e verrà spostato in Piazza Trincheri, sempre nel centro storico.

Dopo aver visitato l’aiuola dedicata a Dante Alighieri e alla Divina Commedia, passeggiato per i carruggi e gustato un aperitivo in uno dei tanti locali del centro, potrete curiosare alla ricerca di creazioni uniche e originali, realizzate con cura e amore: gioielli e bigiotteria realizzata a mano, string art, origami, borse e tessili, pupazzi, creazioni in legno, prodotti naturali, biologici e molto altro.

Il mercatino vi aspetta sabato 8 Maggio dalle 9:00 alle 19:00 in Piazza Trincheri per una giornata in compagnia in cui regalare e regalarvi oggetti handmade, circondati da splendidi fiori e immersi in un’atmosfera di primavera in totale sicurezza.