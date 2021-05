Albenga, il Pd risponde a Crosetto: "Non fomentiamo l'odio, le minacce sono sempre da condannare" - IVG.it

Albenga. “Sfido Crosetto a trovare affermazioni rilasciate dal sottoscritto nei confronti del titolare dell’attività in piazza delle erbe in questione, al quale va la mia più profonda solidarietà in quanto le minacce social sono sempre e profondamente da condannare a prescindere da chi e da dove esse possano arrivare”.

E’ questa la risposta del Partito Democratico ingauno alle dichiarazioni rilasciate ieri da Roberto Crosetto, presidente di FdL, in merito ai commenti rivolti al cotitolare della Taberna del Foro, Marco Secco Sanguineti.

“Dispiace nuovamente dovere intervenire per controbattere assurde affermazioni e storpiature della realtà provenienti da Fratelli di Italia – continua Ivano Mallarini, segretario del circolo Pd di Albenga – e in questo caso a mezzo delle parole di Crosetto che per continuare a far gettare un po’ di inchiostro nei giornali, in assenza di argomenti, attacca la maggioranza e il PD ingauno in modo insensato”.

Mallarini ritorna sulla discussione relativa alla festa di fine Ramadan: “Detto ciò vorrei ricordare al presidente di FdL che la polemica, che nulla c’entra con il gestore della birreria in questione, è stata tirata fuori dal suo collega Roberto Tomatis al solo e squisito fine di fare polemica ed incitare gli animi e dividere le persone di Albenga anche perché tornando nel merito tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti Covid”.

“Ora questo vostro modo di agire, questo si è fomentare l’odio. E lo è nel più meschino dei modi perché atto solamente a cercare una vetrina pubblica al fine di guadagnare un po’ di consensi cavalcando l’onda populista del partito di cui voi siete rappresentanti. Siete voi quelli che non hanno esperienza politica perché altrimenti sapreste che amministrare significa cercare di stimolare la pacifica convivenza di una comunità e non fomentare gli animi solo per guadagnare un po’ di visibilità che altrimenti non avreste. Ma – conclude il segretario del Pd ingauno – evidentemente non ne siete capaci”.