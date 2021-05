Albenga, gazebo di Forza Italia in viale Pontelungo - IVG.it

Albenga. In provincia di Savona il gazebo di Forza Italia sarà allestito ad Albenga sabato dalle 10.00 alle 16.00 in viale Pontelungo 48 per la giornata di tesseramento che, durante questo fine settimana, si svolgeranno in tutta la Liguria. Saranno aperte le sedi territoriali e saranno allestiti banchetti e gazebo in diversi comuni per incontrare i cittadini e proporre loro l’adesione al partito.

“L’iscrizione a Forza Italia – dichiara il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, promotore dell’iniziativa – è l’adesione ai valori di libertà, di buongoverno, di moderazione, di equilibrio e di radicamento nella tradizione europeista e occidentale che il nostro movimento politico da sempre incarna”.

“In Liguria – prosegue – siamo impegnati nelle istituzioni e sul territorio affinché il nostro partito cresca e si rafforzi. Abbiamo tanti dirigenti e militanti che con passione e dedizione tengono alta la nostra bandiera in tutta la regione e che hanno reso possibile, con la loro disponibilità, la realizzazione delle giornate del tesseramento. Li ringrazio per tutto il loro impegno”, conclude Bagnasco.