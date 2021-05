Albenga, Figone: “Era importante fare i tre punti, ora l’obiettivo è conquistare i playoff quanto prima” - IVG.it

Albenga. L’Albenga ha avuto la meglio per 2-1 sul Varazze. I bianconeri non hanno disputato una partita entusiasmante, ma sono stati concreti e cinici, centrando l’obiettivo vittoria.

Pier Francesco Figone, uno dei cardini del centrocampo ingauno, commenta: “È stata una partita sicuramente non facile, ma sono tutte così. Da qua alla fine è un mini torneo, non è un campionato, quindi ogni partita è difficile. Oggi contava solamente portare a casa i tre punti e ce l’abbiamo fatta; non importa come, l’importante era davvero portare i tre punti. Pensiamo ad una partita alla volta; adesso l’obiettivo è la qualificazione e dopo, una volta conquistato questo obiettivo, si guarderà più avanti. Un passo alla volta”.

I bianconeri sono stati bravi a non disunirsi nel momento in cui hanno subito il gol e quando hanno dovuto fare i conti con una fase arrembante degli ospiti. “Come gruppo ci troviamo tutti quanti bene – dichiara -, anche in settimana lavoriamo bene, ci si aiuta sempre uno con l’altro e questa è una cosa fondamentale. Siamo diventati una squadra. Adesso domenica ci aspetta una partita tosta. Loro sono una squadra che sta bene, una squadra che va forte. Proveremo a dare il massimo, come abbiamo fatto anche oggi, poi vedremo che risultato viene fuori”.

Un pensiero ai sostenitori, che non stanno facendo mancare il loro appoggio all’Albenga. “Anche oggi si è sentito il pubblico, che ci viene a dare un apporto nonostante lo stadio chiuso. Siamo contenti che ci seguono, li ringraziamo. Un pensiero, ovviamente, va anche alla famiglia Colla per la scomparsa di Graziella. I tre punti sono sicuramente anche per loro” conclude Figone.