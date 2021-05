Albenga, Cup e centro prelievi di nuovo operativi sulle dodici ore e sabato mattina - IVG.it

Albenga. La cooperativa Albenga Salute salva Cup e centro prelievi e torna a garantire l’apertura sulle dodici ore e del sabato mattina. Ciò è stato possibile grazie al contributo ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando di gara indetto dal Comune di Albenga (così come avvenuto in tutti gli altri comuni del comprensorio nei quali era presente un centro salute).

Afferma l’assessore Marta Gaia che ha seguito (subentrando all’assessore Simona Vespo) il progetto: “In conseguenza alle scelte fatte dall’allora assessore alla sanità Sonia Viale di interrompere il rapporto con i centri salute e in conseguenza dell’impoverimento dell’ospedale di Albenga in vista di una privatizzazione, ci siamo trovati senza un servizio indispensabile per la nostra città. Per questo, come amministrazione abbiamo deciso di sostenere la medicina territoriale che (specie sul nostro territorio che presenta evidenti difficoltà per quel che concerne le infrastrutture e in momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia) riteniamo essere di fondamentale importanza”.

“Così come avvenuto negli altri comuni del comprensorio, abbiamo bandito una gara alla quale ha partecipato Albenga Salute che, a fronte del contributo previsto, si è impegnata ad offrire servizi ai cittadini che riteniamo essere indispensabili. Un servizio Cup e prelievi nel centro della nostra città e facilmente raggiungibile a piedi anche dalle persone anziane è importantissimo, inoltre Albenga Salute funge da riferimento anche dal punto di vista sociale per tutti quegli utenti che fanno fatica ad orientarsi in quei percorsi socio sanitari che oggi sono diventati sempre più complessi”.

Afferma il dottor Giancarlo Markic: “Aver partecipato al bando e aver ricevuto il contributo del Comune ci ha offerto la sostenibilità economica non solo di mantenere ma anche di aumentare gli orari di apertura del centro, sia come Cup e Centro Prelievi che come continuità assistenziale, garantendo così un servizio di grande utilità per il territorio anche dal punto di vista sociosanitario. Grazie a questo Albenga Salute sarà aperta a tutti i cittadini residenti e non residenti e ai turisti nel periodo estivo. Il paziente verrà preso in carico da parte del personale di segreteria e valutato dal medico di turno con supporto del personale infermieristico ottimizzando il percorso sanitario più corretto.”