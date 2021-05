Albenga, al via le riprese del docufilm su "La Bella Gioventù" - IVG.it

Albenga. “Come appare la gioventù di oggi? Com’è realmente? Non sempre le due risposte coincidono. Troppo spesso, infatti, si sente parlare del lato “brutto” dei giovani. I canali d’informazione ci bombardano di notizie di ragazzi dediti ad alcool, droghe, senza valori o semplicemente disinteressati”. Da questa considerazione è nata la volontà, o forse meglio dire una vera e propria esigenza, di Raffaella Verga di dare il via ad una ricerca sociale che si trasformerà in un docufilm: “La Bella Gioventù”.

Il documentario, che riguarderà giovani dai 18 ai 28 anni, avrà l’obbiettivo di far emergere il volto positivo e bello dei ragazzi che vivono e si impegnano nel sociale, nel volontariato, nel sano divertimento.

Il docufilm sarà caratterizzato da un livello tecnico altissimo, infatti la produzione esecutiva sarà affidata a Lucerna Films, affermata nella produzione di videoclip musicali e spot commerciali sul panorama nazionale.

La struttura sarà caratterizzata da video interviste ai giovani, condotte all’interno dei loro ambienti, e da scene di repertorio per il confronto con giovani di ieri, attraverso il parallelo con il documentario del ‘62 dal titolo “I nuovi angeli” di Ugo Gregoretti. Inoltre vi sarà anche un tavolo di confronto che coinvolgerà S.E. Rev.ma Mons. Guglielmo Borghetti, il presidente della Fondazione Oddi di Albenga, Roberto Pirino, la preside Simonetta Barile del Liceo G. Bruno di Albenga, il presidente di Unitre Albenga, Alfredo Sgarlato, il presidente della Vecchia Albenga, Marisa Scola, il Presidente della Croce Bianca, Bernardo Ardoino.

Tutti i ragazzi che si sentono di far parte della “Bella Gioventù” potranno partecipare ed essere i veri protagonisti di questo documentario.

Gli incontri per selezionare i giovani saranno venerdì 14 e 21 maggio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso la Sala degli Stucchi del Comune di Albenga e per candidarsi è necessario telefonare ai seguenti recapiti:

Sara Granato, 3408076241

Beatrice Bertolino, 3472151195