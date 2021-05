Alassio, una piastrella per Eleonora Pedron: “Pronta a presentare Miss Muretto quando tornerà” - IVG.it

Alassio. “Se Miss Muretto ripartirà, vorrei essere io a presentarlo”. E’ questa la proposta che Eleonora Pedron, eletta Miss Italia nel 2002, ha fatto al vice sindaco della città del Muretto Angelo Galtieri.

Una “candidatura” resa ancora più ufficiale dal fatto di essere stata avanzata proprio davanti a quel Muretto da cui il concorso mutua il proprio nome, che Eleonora Pedron e Angelo Galtieri hanno raggiunto per le foto e le interviste di rito e, soprattutto, per permettere alla bellissima showgirl di firmare (se non altro su carta) la sua piastrella personale, che una volta realizzata verrà collocata proprio sul celebre Muretto.

E per di più in una posizione speciale, cioè accanto a quella di Sandra Mondaini: “Sandra e Raimondo mi incoronarono Miss Italia – racconta Pedron, in città per la presentazione del nuovo Nissan Qashqai – Con loro c’era anche Carla Fracci. Ho un ricordo speciale di quel momento, lo porterò sempre nel mio cuore”.

Da ex miss, per Eleonora Pedron il passaggio da concorrente a conduttrice è quasi naturale: “Eleonora ci ha fatto una proposta irrifiutabile – ammette Galtieri – Se Miss Muretto ripartirà, e speriamo che prima o poi torni, ci ha dato la sua disponibilità a presentarlo”.

“Speriamo che il romanticismo dei concorsi di bellezza torni presto – chiosa lei – Sarebbe bello che questo concorso tornasse”.

Eleonora Pedron si candida a presentare “Miss Muretto”

Galtieri ha precisato che “il brand appartiene all’organizzazione. Se deciderà di organizzare una nuova edizione, la nostra amministrazione è disponibile a sostenerla”.

“Oppure facciamo Miss Alassio”, propone ancora Eleonora Pedron.

Un’ipotesi che non convince il vice sindaco: “Non vorremo cambiare le cose. Stiamo cercando di convincere gli organizzatori a tornare al Muretto”.