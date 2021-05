Alassio, un video per raccontare tradizioni e ricette della nostra terra: gli allievi dell'alberghiero lo presenteranno domani alle scuole italiane - IVG.it

Alassio. Sono iniziate ieri presso l’Oratorio di Santa Caterina le riprese del video che si prefigge lo scopo di mettere in evidenza, in modo semplice e diretto, l’attualità della confraternita sul territorio, a quali scelte di fede di oggi rimandano oggetti, scelte e riti che affondano nel passato le proprie radici. ​

Si tratta di un progetto di comunicazione, nato da un’idea del professor Franco Laureri, presentato al vescovo lo scorso 2 dicembre, con il supporto dell’istituto Alberghiero di Alassio e di E.L.Fo, ente ligure di formazione di Albenga e con la preziosa ed indispensabile guida dell’insegnante e giornalista Mariapia Cavani, della sua allieva Giulia e del professor Giovanni Puerari che hanno sviluppato in questi mesi il “canovaccio”.

“Un’iniziativa – il commento dell’assessore alle politiche scolastiche e al commercio, Fabio Macheda che ha subito sostenuto il progetto – che nel coinvolgere i nostri giovani si prefigge lo scopo di tramandare usi, tradizioni, riti e ricette della nostra terra. Non è un caso che le Gallette di Santa Caterina siano una delle De.Co riconosciute dall’assessorato al commercio”.

Protagonista ancora una volta l’istituto “Giancardi Galilei Aicardi” che si sta distinguendo per la sua attività nel segno dell’innovazione. “Di questi giorni – il commento dall’amministrazione Melgrati Ter – la notizia che l’istituto alassino prenderà parte in rappresentanza delle scuole italiane alla Festa dell’Europa, essendosi segnalato per i suoi progetti PON e per l’impegno sul tema della cittadinanza europea. E’ per noi una grande emozione scoprire che saranno proprio gli allievi alassini a dialogare col neo Ministro Patrizio Bianchi che ha voluto conoscere i ragazzi del Progetto e partecipare alla trasmissione e alla festa”.

Il team degli allievi – composto da Letizia Rizzuto, Sharon Costa, Sara Fousfos, Asia Masilli, Iris Rendina, Sara Manitto, Gobrial Pishoy e Mariem Chlih – ha già affrontato le prove tecniche di trasmissione. I ragazzi, comprensibilmente provati dalla terribile disgrazia che ha coinvolto due compagni in queste ore, hanno saputo reagire con impegno e dedizione, nello stile della comunità scolastica che si è stretta attorno alla famiglia dei suoi allievi. L’appuntamento è per lunedì 10 maggio quando, in particolare Letizia e Sharon dialogheranno col Ministro, raccontando e illustrando la bellissima avventura di “Ritorno a Ventotene”.

“La soddisfazione di aver affrontato le difficoltà con successo è notevole, specie perché tutto avviene a suggellare quel processo graduale ma deciso d’innovazione nella continuità con la grande tradizione dell’istituto promosso con decisione dal dirigente Salza, dai docenti, dal personale e dai soggetti principali ai quali sono diretti tutti gli sforzi: gli allievi e le loro famiglie” fanno sapere.