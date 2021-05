Alassio, nuovi ossari per il cimitero urbano: "Pronti ad intervenire anche a Moglio" - IVG.it

Alassio. Un intervento per la “realizzazione di batteria di ossari/cinerari in acciaio inox nel cimitero di Alassio ed annesse opere edilizie” nell’area antistante a quella dove furono realizzati alcuni anni addietro nelle nuove aree cimiteriali del cimitero urbano è stato approvato nel corso dell’ultima giunta comunale.

Si tratta di settantadue celle, dodici colonne per sei file con un investimento di circa 30mila euro.

“Abbiamo individuato le risorse per andare ad aumentare il numero di ossari e cinerari del cimitero urbano. Oggi è possibile predisporre strutture in acciaio inox, opportunamente rivestite con opere murarie, che consentono interventi più rapidi e meno onerosi rispetto al passato” spiega il neo assessore ai cimiteri, Fabio Macheda.

I rivestimenti esterni saranno infatti realizzati con finiture in marmo Bianco di Carrara; solo il telaio posteriore, tassellato a terra, sarà rivestito in fibrocemento per esterni. I lavori inizieranno entro una settimana dalla pubblicazione della determina.

“Parallelamente abbiamo previsto di intervenire anche sul cimitero di Moglio in particolare sul cancello d’ingresso attende una significativa opera di riqualificazione. Si dovrà ripristinare la linea elettrica, riparare il cancello stesso con tutte le relative opere murarie di contorno” prosegue Macheda, aggiungendo che l’importo dei lavori per Moglio ammonta a circa 5mila euro.