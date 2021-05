Alassio, l'assessore Giannotta in visita all'asilo nido "Piccolo Principe" - IVG.it

Alassio. L’assessore alle politiche sociali di Alassio Franca Giannotta ha fatto visita all’asilo nido “Piccolo Principe”.

“L’emergenza sanitaria e le misure che sono state adottate sono state ben recepite e non ha tolto loro la curiosità, il sorriso soprattutto ora che possono finalmente, con le dovute precauzioni, stare insieme, è stato bello vederli giocare, vedere le iniziative in cui vengono coinvolti e come trascorrono la loro giornata all’interno della struttura o nel giardino attiguo”.

Ma non sono tutte “rose e fiori” come si dice. “L’obiettivo della visita – aggiunge Giannotta – è stato infatti quello di toccare con mano alcuni problemi che richiedono l’intervento dell’amministrazione”.

Accompagnata dalla funzionaria delle politiche sociali, Ivana Sirtori, l’assessore ha infatti preso visione dei piccoli e grand interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere effettuati quanto prima.

“Ne parlerò subito con gli uffici – la conclusione di Giannotta – per stabilire un piano di intervento compatibile con le esigenze della struttura e le risorse comunali”.