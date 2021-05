Ora è ufficiale: il comandante della polizia locale di Alassio candidato sindaco a Diano Marina - IVG.it

Alassio. Il comandante della polizia locale di Alassio, Francesco Parrella, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla carica di sindaco di Diano Marina, Diano Gorleri, Diano Calderina, Diano Serreta e Borgo Muratori.

Come spiega lui stesso in una nota ripresa anche da Riviera24, l’obiettivo di Parrella è “far ripartire con coraggio, idee e determinazione la nostra bellissima città. Nei prossimi 5 anni, con la partecipazione di tutti i cittadini, vorremo sfruttare tutte le opportunità possibili per rendere Diano Marina sempre più bella e vivibile per i suoi abitanti e più attrattiva per i nostri ospiti, così da farla farla tornare ad essere ancor di più un punto di riferimento nel panorama turistico della nostra regione”.

Parrella sarà appoggiato da “Diano Domani”, una lista civica che “rappresenterà l’intera città. Le formazioni civiche e politiche che hanno aderito al nostro progetto hanno scelto di superare la propria appartenenza per vestire con passione i colori della nostra città”.

“Il nostro partito è Diano Marina e il nostro obiettivo è lavorare insieme ad un grande progetto di rinascita di Diano e delle sue frazioni. Mettiamo al servizio della nostra comunità tutta la nostra capacità, onestà e competenza, per realizzare un programma di governo cittadino concreto e innovativo che, partendo dalle piccole cose, sappia affrontare soprattutto le grandi sfide che ci attendono, per sviluppare quelle straordinarie potenzialità che ancora non sono state espresse appieno dalle precedenti amministrazioni”.

Da candidato sindaco Parrella promette ai suoi “l’entusiasmo e la passione che mi hanno accompagnato in ogni sfida che ho finora affrontato, nella mia vita e nella mia carriera. Il nostro viaggio inizierà tra pochi giorni con una capillare campagna di ascolto dei cittadini, per recepire le loro necessità e poter fornire le soluzioni più efficaci ai loro bisogni”.