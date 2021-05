Alassio festeggia Pietro Sibello: consegnate le chiavi della città al campione di Luna Rossa - IVG.it

Alassio. “Oggi per me è stata una giornata fantastica… finalmente siamo riusciti a dare a Pietro Sibello il giusto riconoscimento per la grandissima emozione che ci ha fatto vivere con Luna Rossa. Grazie Pietro!”. Con queste parole una commossa Roberta Zucchinetti, consigliera comunale di Alassio con delega allo Sport, ha celebrato la consegna, ieri, delle chiavi della città e della cittadinanza onoraria a Pietro Sibello, dopo la grande impresa a bordo di Luna Rossa nella Prada Cup e nella America’s Cup.

La cerimonia, preceduta dallo scoprimento del murale in onore di Sibello fatto realizzare dalla Marina di Alassio, si è svolta ieri in occasione delle prime tre prove del Trofeo Carpaneda.

Davanti al murale, sulla diga foranea del Porto Luca Ferrari, con il sindaco Marco Melgrati, la consigliera ed ex campionessa di vela Roberta Zucchinetti, il presidente del Cnam, Carlo Canepa, e naturalmente il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini che ha ripercorso la storia sportiva e famigliare di Pietro Sibello.

Alla presenza delle massime autorità cittadine e regionali l’occasione è stata anche quella di abbracciare i grandi campioni che hanno fatto grande la storia del Cnam Alassio, alcuni dei quali proprio impegnati nelle regate di questi giorni.

“Da ragazzo sognavo di vedere il Gran Pavese issato per i miei successi – le parole di Pietro Sibello – mai avrei potuto immaginare tutto questo”.