Alassio, deturpato il murales per il 19^ scudetto dell'Inter - IVG.it

Alassio. Una scritta (vergata con vernice bianca in modo neanche troppo nitido) di una sola parola composta da sole cinque lettere che ben esprime il dissenso non tanto per l’opera in sé quanto, più probabilmente, per l’oggetto che ritrae.

E’ quella che nelle scorse ore è apparsa sul murales dedicato al 19^ scudetto dell’Inter realizzato ad Alassio dall’artista Alessandro Etsom.

Nei giorni scorsi l’opera era stata al centro di alcune polemiche rispetto all’opportunità o meno di un’opera di queste dimensioni, collocata in quella posizione e avente quel soggetto.

E forse inserendosi in questa polemica, evidentemente qualche tifoso “non interista” ha deciso di manifestare con un “Merde” molto eloquente il proprio pensiero.

In un post su Facebook, il vice sindaco Angelo Galtieri commenta: “Devo ammettere che ho sopravvalutato il livello di civiltà e intelletto di alcuni pseudo sportivi locali , che incapaci di manifestare la loro appartenenza calcistica in modo positivo sanno solo esprimersi con questo stile. Peccato! Naturalmente ribadendo il nostro stile lo restaureremo per continuare una lotta di civiltà a cui non vogliamo rinunciare”.