Alassio, Comune e Rotary si uniscono per aiutare le famiglie bisognose: stanziati 10mila euro - IVG.it

Alassio. Prosegue l’attività dell’amministrazione Melgrati Ter a sostegno delle famiglie messe a dura prova dagli effetti delle limitazioni imposte dalla normativa anti-covid.

“Il peso della crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria – commenta Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – non accenna ancora a mitigare i suoi effetti e si fa sentire sulle nostre famiglie spingendoci ad avviare nuovi percorsi di aiuto”.

“In questo caso – precisa – ci è stato di prezioso sostegno il Rotary Club di Alassio che, tramite il presidente Giuliano Sandre, ci ha comunicato l’intendimento dei soci di donare al Comune di Alassio la somma di 2.500 Euro da destinare a favore proprio di persone o famiglie disagiate, di residenti che non percepiscono altri contributi pubblici”.

“Lo scopo del Rotary di Alassio – commenta Sandre – è sempre stato quello di essere vicino alla gente e al proprio territorio. Se è vero che nel momento più acuto dell’emergenza tutti gli sforzi si sono ovviamente concentrati sul sostegno al sistema sanitario, mano a mano che i giorni passavano, abbiamo cominciato a pensare anche agli effetti sociali ed economici connessi al Coronavirus e alle conseguenze che ne sarebbero derivate per le persone che si trovano in stato di assoluto bisogno di generi alimentari e di prima necessità”.

“Da qui – spiega – la scelta del nostro club di dare un contributo di 2.500 euro al Comune di Alassio, da destinare al sostegno delle famiglie e dei soggetti che si trovano in condizione di assoluto bisogno e che non percepiscono altri contributi pubblici, realizzato in collaborazione con l’Avv. Franca Giannotta, assessore alle Politiche Sociali e Assistenziali del Comune di Alassio. Nel nostro piccolo abbiamo semplicemente cercato di fare in modo che la solidarietà possa essere più contagiosa del virus”.

Ma non solo, il Comune ha deciso poi di aumentare il contributo. “Dopo un confronto con gli Uffici – racconta Giannotta – abbiamo ritenuto di compartecipare all’intervento in aiuto alle famiglie alassine mettendo a disposizione ulteriori 7.800 Euro per un totale di oltre 10mila euro che nei prossimi giorni le assistenti sociali provvederanno a distribuire agli assistiti secondo i parametri già individuati in passato per analoghe operazioni”.

“Si ricorda che i precedenti buoni cartacei – conclude Giannotta- sono stati sostituiti da card prepagate che potranno essere spese sul territorio di Alassio per generi alimentari e di prima necessità presso esercizi che accettano mastercard ovvero: negozi di alimentari, panifici, prodotti tipici, discount, drogherie, macellerie, pescherie, surgelati, farmacie e supermercati. Le card sono scalabili fino ad esaurimento del credito e scadranno a dicembre 2021”.