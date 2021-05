Alassio, aperte oggi le iscrizioni al "Campo Sole": si terrà dal 28 giugno al 27 agosto - IVG.it

Alassio. Sul tema “La Natura e gli Animali” l’Assessorato alle Politiche Scolastiche anche quest’anno ha messo a punto un fitto programma di iniziative e attività da svolgersi in totale sicurezza per i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni​ dei residenti alassini.

A tal riguardo si aprono oggi le iscrizioni al “Campo Sole ed Estate Ragazzi”, che caratterizzerà l’estate 2021.

“Anche quest’anno, come è facile immaginare, non è stato semplice organizzare e non sarà semplice gestire il servizio di ‘Campo Sole ed Estate Ragazzi’ ma gli uffici, forti dell’esperienza dello scorso anno, hanno saputo gestire il coordinamento delle attività nel pieno rispetto della normativa vigente in termini sanitari – afferma Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio -. ​Il tema di quest’anno sarà appunto ‘La natura e gli animali’ quindi le uscite e le attività che verranno proposte saranno finalizzate a conoscere e a vivere il mondo naturale e animale che ci circonda”.

Fattorie didattiche, laboratori del mare e della natura, scuola vela e uscite in barca, escursioni, con eventuali passeggiate a cavallo, visita al Parco Acquatico Le Caravelle, ma anche al canile alla scoperta dell’unità cinofila. Per i più grandi anche un soggiorno montano.

“Giornalmente verranno proposte attività da vivere all’aperto, tra il nostro mare e le nostre colline” spiega ancora Macheda.

“Siamo consapevoli dell’importanza che questo servizio riveste per le famiglie che da tempo hanno fatto pervenire agli uffici comunali richieste e aspettative – aggiunge -. Stamattina la Giunta ‘Melgrati ter’ ha approvato la delibera e da oggi fino al 7 giugno, consultando il sito del Comune di Alassio, alla sezione “Avvisi e novità” sarà possibile scaricare moduli, domande e vademecum da compilare in tutte le loro parti e da inviare poi all’indirizzo mail scolastico@comune.alassio.sv.it ​per frequentare il ‘Campo Sole ed Estate Ragazzi'”.

“Le attività prenderanno il via il 28 giugno prossimo e si protrarranno fino al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 16,45 e il sabato fino alle 15,45​ – prosegue Macheda -. Prevediamo di poter accogliere un massimo di 60 tra bambini e bambine nel mese di luglio e nel mese di agosto. La base sarà il plesso scolastico di Via Neghelli, ma anche quest’anno, grazie anche al servizio di trasporto messo in essere dagli uffici, sono previste, tra le altre cose, attività di animazione presso la spiaggia del Circolo Nautico al Mare di Alassio, al Porto Luca Ferrari.”

“Il binomio Comune di Alassio-CNAM che da sempre contraddistingue l’arte e la capacità velica alassina prosegue con questo il servizio per la nostra comunità ove i nostri ragazzi apprenderanno nel migliore dei luoghi i primi insegnamenti della vela, sport alassino per antonomasia. In taluni casi si dovrà ricorrere alla turnazione delle attività per evitare gli assembramenti, ma i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti e seguiti con l’attenzione che il particolare momento richiede” conclude l’assessore.