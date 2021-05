Alassio, accordo Gesco-Volkswagen: ora il parcheggio si paga con l'app di Paybyphone - IVG.it

Alassio. E’ stata approvata nel corso del consiglio di amministrazione di Gesco la nuova convenzione per il pagamento della sosta con la società “Paybyphone” facente parte della digital unit del Gruppo VolksWagen.

Il nuovo contratto consentirà a tutti gli utenti di pagare la sosta negli stalli blu attraverso questa moderna applicazione, senza alcun costo né per il Comune né per la Gesco.

Il sistema sarà integrato alla piattaforma Easypark – già ampiamente collaudata – e sarà fruibile su tutte le autovetture attraverso Carplay o tramite smartphone.

“Una novità importante che ci rende orgogliosi dell’importante lavoro che stiamo svolgendo sulla razionalizzazione delle aree a pagamento insieme al Comune di Alassio” commenta l’avvocato Colombi, presidente di Gesco.

“Nulla cambia per gli utenti – aggiunge – Paybyphone è solo un’opportunità in più che va ad aggiungersi ai precedenti metodi di pagamento, rimasti invariati così come le tariffe”.