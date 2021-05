Afflusso regolare nei negozi dei centri commerciali nel primo week end di riaperture - IVG.it

Savona/Albenga. Con l’approvazione dell’ultimo decreto legge del consiglio dei ministri primo weekend di apertura dei negozi dei centri commerciali.

Fino allo scorso fine settimana, infatti, potevano rimanere aperti solo i servizi essenziali (come parafarmacie, farmacie, supermercati presenti all’interno di questi complessi). Tutti i negozi dei centri commerciali del circuito Coop Liguria hanno finalmente accolto i loro clienti. In provincia di Savona tra “Il Gabbiano” e “Le Serre” 85 i negozi aperti.

Il primo provvedimento sulla chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi risale al Dpcm del 3 novembre 2020 e la limitazione è rimasta invariata in tutti i provvedimenti successivi adottati, quindi i centri commerciali sono chiusi nel fine settimana da oltre sei mesi.

Nella giornata di ieri si è registrato un buon afflusso sin dalle prime ore del mattino nei centri commerciali del circuito Coop Liguria. Nel pomeriggio in tanti hanno approfittato, dopo sei mesi di chiusure, del primo weekend con tutti i negozi aperti.

Le procedure di sicurezza, messe a punto in questo ultimo anno, hanno permesso di garantire un afflusso ordinato ai diversi punti vendita.

“Abbiamo garantito la massima sicurezza all’interno delle nostre strutture nei periodi più difficili della pandemia, lo abbiamo continuato a fare in questo periodo sia nelle giornate di massima affluenza che nei week end di quasi totale chiusura – spiegano Matteo Gallieri e Davide Teneggi, rispettivamente direttori del centro commerciale ‘Il Gabbiano’ a Savona e ‘Le Serre’ ad Albenga – Da ieri abbiamo alzato il nostro livello di attenzione per confermare come i nostri centri commerciali siano in grado di accogliere migliaia di persone con i più moderni sistemi di controllo”.

“I nostri clienti sono stati felici di tornare a frequentare i negozi e le strutture dei nostri centri commerciali, con la speranza di aver chiuso una pagina buia di chiusure e limitazioni” concludono.