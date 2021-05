"Adulto e vaccinato", Toti volontario con AstraZeneca: "Se volete ne provo un altro…" - IVG.it

Liguria. “Già fatto? Se volete ne provo anche un altro“. Sono le prime parole del presidente Giovanni Toti che oggi all’hub della Fiera ha ricevuto come volontario la prima dose di vaccino AstraZeneca contro il Covid pur essendo già prenotato nei giorni scorsi con Pfizer, secondo la sua fascia d’età.

Toti è arrivato alla Fiera alle 12.39 con la propria auto privata ed è stato accolto dal direttore della Asl 3 Luigi Bottaro. Subito dopo l’accettazione è stato direttamente accompagnato al box nell’ambulatorio blu (quello gestito dalla Asl) senza passare dalla sala d’attesa, dove ad attenderlo c’era il direttore dell’hub Giacomo Zappa.

Il presidente ha esibito sotto la giacca di pelle una maglietta nera con la scritta “Adulto e vaccinato”, nata dall’idea di tre giovani genovesi allo scopo di promuovere le vaccinazioni anti-Covid e raccogliere fondi per la Croce Rossa. Uno dei primi testimonial era stato l’infettivologo del San Martino Matteo Bassetti. Il richiamo è stato fissato al 20 agosto.

“Mi sento meglio soprattutto perché, al di là del fatto che è una protezione individuale, per quanto mi riguarda sono anche molti mesi che ci occupiamo solo di vaccini – ha commentato Toti subito dopo aver ricevuto la dose – . La campagna vaccinale sta andando veramente molto bene, ieri abbiamo toccato i 15mila vaccini che in Liguria vuol dire l’1% della popolazione che ogni giorno viene messa in sicurezza”.

“Devo ringraziare tutti i ragazzi del nostro sistema sanitario regionale a qualsiasi livello che stanno facendo un gigantesco lavoro non solo sulla campagna di vaccinazione, perché arriva dopo un anno complesso. Questa è la migliore dimostrazione che, al di là di qualche disguido e di qualche critica e di qualche polemica di troppo, abbiamo un sistema sanitario straordinario fatto di persone straordinarie” ha concluso il governatore.