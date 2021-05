Addio al cane-pompiere Lucky: in prima linea dopo il terremoto dell'Aquila e il crollo della Torre Piloti - IVG.it

Liguria. Gli uomini del nucleo cinofili dei vigili del fuoco della Liguria piangono la scomparsa di Lucky, loro “collega a quattro zampe”.

Lucky aveva 14 anni ed era condotto dal coordinatore del nucleo Rocco Tuffarelli, del comando di Imperia.

Lucky, che aveva ottenuto il brevetto di “vigile del fuoco” era stato premiato per due volte al concorso di Camogli per il suo coraggio.

Insieme erano stati tra i primi ad arrivare ed operare nei luoghi del terremoto dell’Aquila del 2009, facendo il massimo possibile per aiutare le comunità colpite dal sisma.

Lucky e Rocco non si sono tirati indietro nemmeno in occasione del crollo della Torre Piloti (Molo Giano) di Genova, avvenuto nel 2013. Anche in quel caso i due “colleghi” hanno operato insieme in prima linea, occupandosi delle ricerche di superficie e non solo.

Lucky con il suo conduttore Rocco Tuffarelli

Ora per i vigili del fuoco è giunto il momento di salutare Lucky dopo tanti anni di onorato servizio: “Grazie Lucky per tutto ciò che hai fatto per la comunità intera”.