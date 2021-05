Accademia Kronos, il 29 maggio raccolta di cibo per animali in difficoltà - IVG.it

Provincia. E’ in programma il 29 maggio la consueta raccolta di cibo per animali in difficoltà promossa a livello nazionale da Accademia Kronos.

“Si tratta un’iniziativa molto importante e di grande valenza sociale – spiegano dall’associazione – Ha lo scopo di aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, gli animali in difficoltà seguiti dalle nostre sezioni su tutto il territorio nazionale oltre che quelli di persone in grave difficoltà finanziaria. Il protrarsi della crisi collegata all’emergenza sanitaria ha purtroppo esteso la platea di coloro che faticano a provvedere anche ai loro bisogni fondamentali costringendoli a trascurare le necessità dei loro compagni a 4 zampe”.

Anche le sezioni liguri di Accademia Kronos hanno aderito all’iniziativa e il giorno 29 saranno impegnate nella raccolta da Imperia sino alla Spezia.

“Confidiamo nella partecipazione di un maggior numero di persone possibile, che con un piccolo contributo parteciperanno alla buona riuscita dell’ evento. Collaboreranno con noi anche altre associazioni presenti sul territorio: Associazione giovani Alassini di Alassio, City Angels di Albenga e Savona e gli Scout di Imperia”.

Accademia Kronos di Alassio/Albenga sarà presente presso: In’s Cisano, In’s Albenga, In’s Ceriale, EuroSpin Albenga, In’s Andora, Crai di via Dante ad Alassio. Accademia Kronos Savona sarà presente presso: Zoo Savona di via Cavour, “Bar de Vuè” a Vado Ligure, In’s Vado Ligure, In’s Stazione, “Amici di Lucy” di via Vannini, In’s di corso Tardy e Benech, Unes di via Torino. Accademia Kronos Andora sarà presente presso: Conad City Andora, Pet Store Andora.

La ditta Monge fornirà alcuni bancali di prodotti alimentari per cani e gatti quale loro contributo alla giornata di raccolta.