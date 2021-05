Abbandona rifiuti in mezzo al bosco, artigiano di Piana Crixia denunciato - IVG.it

Dego. I carabinieri di Dego hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Savona un artigiano di Piana Crixia, L.B. di 41 anni, responsabile dei reati di gestione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti.

Il provvedimento è stato adottato al termine delle indagini avviate a fine marzo, a seguito del rinvenimento in una zona rurale di località Preiza (nel comune di Piana Crixia) di un grosso cumulo di rifiuti urbani ingombranti.

Dal sopralluogo effettuato sono state trovate delle tracce che hanno consentito di individuare il proprietario dei rifiuti, una anziana signora di Cairo Montenotte che aveva incaricato L.B. di sgomberare un’abitazione di Dego: l’uomo le aveva assicurato avrebbe provveduto a smaltire i rifiuti regolarmente, ma l’artigiano (una volta ricevuto il compenso per il lavoro) li aveva poi abbandonati in mezzo al bosco.

All’autore del gesto sono state contestate le violazioni del Testo Unico Ambientale che prevedono la possibilità per il responsabile dell’inquinamento di provvedere a proprie spese alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino ambientale tramite una ditta specializzata ed autorizzata alla gestione di rifiuti, secondo specifiche prescrizioni imposte dai carabinieri ed asseverate dai tecnici dell’Arpal. Solo dopo la bonifica l’area, la dimostrazione del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti ed il pagamento di una sanzione amministrativa, la Procura della Repubblica di Savona potrà provvedere ad archiviare la denuncia a carico dell’uomo.

Nell’occasione è bene ricordare che tutti i Comuni, per tramite delle ditte alle quali hanno affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, provvedono gratuitamente al ritiro presso l’abitazione dei rifiuti ingombranti pertanto abbandonare i rifiuti nei boschi risulta un comportamento di grande inciviltà che può comportare pesanti sanzioni non solo per chi li adotta, ma in alcuni casi, anche per i proprietari dei rifiuti stessi.