A6, auto contro guardrail dopo testacoda: un ferito lieve - IVG.it

Savona. Non termina la settimana da incubo per le autostrade del savonese. Questa sera un altro incidente, che per fortuna non riscontra feriti gravi, con un’auto che intorno alle 21 ha fatto testacoda al km 119+200 sull’A6, direzione Savona.

L’automobilista, forse a causa dell’asfalto viscido, ha perso il controllo del veicolo e ha sbattuto sul guardrail del viadotto Sapea, a tre km dal casello di Savona.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Altare. Sul mezzo viaggiavano due persone, una delle quali è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Paolo per accertamenti.