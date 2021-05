A10, chiuse le uscite di Pegli e Pra’: si prolungano le ispezioni in galleria - IVG.it

Liguria. Alcuni approfondimenti si sono resi necessari sull’autostrada A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona, a valle delle attività notturne di ispezione nella galleria Provenzale.

Per consentire i necessari interventi tecnici, questa mattina il tratto è stato riaperto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Le uscite di Pegli e Pra’ sono quindi non percorribili, e restano chiusue provenendo da Genova, in alternativa si consiglia l’uscita di Genova Aeroporto.

Chiusa anche l’entrata di Pegli in direzione di Savona, e in alternativa di consiglia l’entrata di Pra’. Tali provvedimenti saranno mantenuti fino al termine delle attività di verifica in corso. Come prevedibile si stanno verificando disagi su tutta la tratta, con code in entrambe le direzioni.