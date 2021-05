A tu per tu con mister Alessandro Grandoni - IVG.it

A tu per tu con Alessandro Grandoni, ex calciatore ed ora allenatore. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, ha debuttato a livello di prime squadre con gli umbri, per poi giocare con Lazio, Sampdoria, Torino, Modena, Livorno, Gallipoli, Olympiakos Volo, Sporting Terni. Vanta presenze nell’Italia Under 21, Under 23 e Olimpica.

Dal 2012 ha iniziato la carriera di allenatore, guidando Massa Martana Calcio a 5, Giovanissimi della Fiorentina, Primavera del Pisa, Scandicci, Savona, Chieti.

Dal luglio 2019 è il mister dell’Albenga, squadra che milita nel campionato regionale ligure di Eccellenza.

Alessandro Grandoni, classe 1977, che giocava nel ruolo di difensore, ci parla delle tappe più significative della sua carriera, in particolare degli anni trascorsi in blucerchiato (1998/1999 e dal 2000 al 2004), dove ha vinto, sotto la guida di Walter Novellino, il campionato di Serie B.

Nella stagione 2000, da capitano, ha vinto con l’Under 23, allenata da Marco Tardelli, il campionato d’Europa.

Nel corso della trasmissione sono intervenuti gli ex compagni di squadra Alessandro Cucciari, Fabrizio Casazza, Fabian Valtolina e Vedin Music.