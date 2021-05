A "Le Officine" di Savona "Fiorisce la solidarietà" - IVG.it

Savona. Dal prossimo 7 maggio, il centro polifunzionale “Le Officine” di Savona, gestito da Svicom, lancerà l’iniziativa “Fiorisce la solidarietà: dona un abbraccio”, una raccolta fondi svolta in collaborazione con l’Onlus Chicco di Riso e con il supporto del personale volontario de “Le Principesse in corsia”, il cui ricavato avrà l’obiettivo di realizzare una stanza degli abbracci, che verrà donata alla RSA del Santuario di Savona.

L’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Savona, ha coinvolto in maniera attiva anche i bambini del complesso scolastico Marconi IV di Savona (che già in passato aveva collaborato per altre iniziative con “Le Officine”) che hanno realizzato più di 200 disegni per la raccolta fondi.

Tutti coloro che si recheranno a “Le Officine”, troveranno presso la barriera casse Conad, la postazione presidiata da “Le Principesse in corsia”: donando 1 euro riceveranno in cambio uno dei disegni dei bambini dell’istituto comprensivo Marconi IV, come ringraziamento per aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo della raccolta.

Il ricavato dalle donazioni, insieme al contributo messo a disposizione dal Centro, sarà interamente devoluto per l’acquisto di una stanza degli abbracci presso la RSA del Santuario di Savona, struttura storica della città che accoglie quasi 100 ospiti.

“Se in un primo momento l’emergenza sanitaria ci ha obbligati a dedicarci a progetti di messa in sicurezza, distanziamento sociale e protezione che tutti oramai ben conosciamo – commenta Isabella Parini, direttrice de Le Officine – ora è il momento di far fiorire la solidarietà, chiamare a raccolta tutte le forze positive del territorio e cercare di dare il nostro contributo per donare un abbraccio ai nostri cari più fragili. Siamo davvero molto orgogliosi di quest’iniziativa a cui tutto il quartiere e le istituzioni hanno prontamente aderito con entusiasmo e grande spirito di collaborazione”.

“Fiorisce la solidarietà” è infatti un progetto che è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio e del quartiere dove è situato il centro “Le Officine”, che ne è oramai il cuore pulsante, fin dalla sua apertura nel 2012. Cruciale il supporto de “Le Principesse in corsia” che presidieranno la postazione: il loro è un progetto nato nel 2019 dall’idea di un gruppo di ballerine e dalla loro insegnante, che spesso organizzano visite in costume presso i reparti di pediatria di diversi ospedali liguri, per regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati o che si trovano ad affrontare un momento di difficoltà.