A Genova si celebra la "Giornata regionale della Polizia Locale" con la consegna delle onoreficienze - IVG.it

Regione. Domani, lunedì 3 maggio, verrà celebrata la “Giornata regionale della Polizia Locale”, istituita da Regione Liguria nel 2018, con approvazione del Consiglio regionale. La data è stata individuata nell’ambito del Comitato tecnico consultivo di Polizia Locale ed è legata ad un avvenimento ben preciso: il 3 maggio del 1957 Papa Pio XII con Lettera Apostolica nominò San Sebastiano patrono della Polizia Locale.

Ecco il programma: alle 10 in piazza De Ferrari le autorità passeranno in rassegna il picchetto d’onore del Corpo della Polizia Locale di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale dei Comuni capoluogo dipProvincia. Alle 10.30, nella Sala Trasparenza di Regione Liguria (Piazza De Ferrari 1) si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze agli operatori che si sono distinti in servizio per meriti speciali.

Saranno presenti il prefetto di Genova Carmen Perrotta, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sicurezza Andrea Benveduti, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Giorgio Viale. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming attraverso il canale youtube di Regione Liguria: sarà cura dell’ufficio stampa fornire il link prima dell’inizio dell’evento.