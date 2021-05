A Cosseria nasce il gruppo comunale di Protezione civile - IVG.it

Cosseria. È nato il nuovo gruppo di Protezione civile di Cosseria. Dopo mesi di lavoro si è costituito un team autonomo grazie all’impegno del vice sindaco, Tamara Urru, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Oddera, in collaborazione con due consiglieri di minoranza, Giorgio Baccino e Milena Armellino, entrambi volontari.

Grande la soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale e del primo cittadino, Roberto Molinaro, per l’impegno di una ventina di cosseriesi che potranno prestare tempo e fatica per il territorio.

“Un grazie ai nostri coordinatori Stefano Varalda Stefano e Francesco Balcon, al supporto tecnico del presidente provinciale Marco Mordeglia, al nostro ex vigile nonché volontario Giorgio Baccino per il supporto nel difficile compito di localizzare le numerose località di Cosseria, e poi a tutti le risorse umane per la loro dedizione e per aver dato la loro disponibilità – commenta il vice sindaco – Ringrazio anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza per averci aiutato a scegliere i mezzi della Protezione civile, che nell’ottica del risparmio sono autovetture usate dall’Asl 2 e ora rinnovate per il nostro scopo”.