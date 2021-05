400 metri femminile: Marileidy Paulino fa il record del Meeting di Savona - IVG.it

Savona. Il giro di pista femminile ha visto al via Marileidy Paulino, che non rappresenta solo un tocco di internazionalità ma anche decisamente di sostanza: in questa stagione è scesa al personale a 50”31 prima di conquistare il terzo posto nella 4×400 mista delle World Relays con la Repubblica Dominicana. A Chorzow Paulino corse la terza frazione opposta proprio ad Alice Mangione: la siciliana, campionessa italiana assoluta in carica e trascinatrice della nazionale italiana verso il trionfo in terra polacca, è una quattrocentista in assoluta crescita e ha guidato a Savona una pattuglia azzurra impreziosita pure dalla presenza di Raphaela Lukudo. A dare ulteriore “pepe” alla sfida la presenza della francese Amandine Brossier, un personale da 51”77 e un bronzo all’ultima Universiade al collo.

Pronostici rispettati: prima Marileidy Paulino in 50″71, nuovo record della manifestazione. Seconda Alice Mangione che fa il personale in 52″54. Tera classificata Amandine Brossier in 53″32.

Quarta posizione per Raphaela Boaheng Lukudo (Esercito) in 53″58, quinta Anna Polinari (Metallurgica San Marco) in 53″88, sesta Aurora Casagrande Montesi (Cus Pro Patria Milano) in 54″54.