200 metri femminile, record del Meeting di Savona per Dina Asher-Smith - IVG.it

Savona. Il Meeting di Savona ha potuto ammirare la duecentista più forte al mondo, la 25enne britannica Dina Asher-Smith.

Asher-Smith è la campionessa del mondo in carica sul mezzo giro di pista: a Doha, nel 2019, si impose con il primato britannico a 21”88, ottavo crono europeo della storia. L’iride conquistato in Qatar è solo il punto più alto di una parabola che aveva assunto pieno respiro internazionale fin da giovanissima: campionessa del mondo Under 20 dei 100m a Eugene 2014, l’anno prima, a 17 anni e mezzo, Dina era già sul podio mondiale (bronzo) tra le “grandi” con la 4×100 britannica. Quattro i trionfi agli Europei: oro sui 200 nel 2016, a Berlino 2018 è la regina dello sprint con i successi di 100, 200 e 4×100. A Savona Asher-Smith ha vissuto subito un test probante sulla strada di Tokyo: a Rio 2016 fu quinta sempre sui 200 metri. Ha primeggiato in 22″56: record della manifestazione.

Seconda l’altra britannica Beth Dobbin in 23″06. Terza si piazza Dalia Kaddari (Fiamme Oro Padova) in 23″21, ragazza di Sardegna (reduce dalle World Relays in Polonia) che ha esordito all’aperto nei “suoi” 200 metri in una stagione per lei importante dopo il titolo italiano assoluto e il record italiano Juniores (23”25) centrati nel 2020.

Quarta la bulgara Ivet Lalova-Collio in 23″71, quinta la filippina Kristina Marie Knott in 23″74, sesta l’australiana Jacinta Beecher in 24″08.