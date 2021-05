15 maggio, Festa della famiglia. Saccone: "Da sempre la base della società italiana" - IVG.it

Oggi è per me una festa particolarmente cara: la famiglia per la nostra cultura è da sempre la base della società italiana.

La famiglia nucleo sociale che tramanda da generazioni i nostri valori e plasma le generazioni future. La famiglia cattolica che segue la crescita dei propri figli insegnando loro il rispetto per il prossimo, la gratitudine, l’umiltà, la compassione, il perdono, la carità.

La famiglia così poco considerata ma di basilare importanza va preservata e tutelata incentivando il welfare aiutando i giovani che a causa della crisi non si sposano. Incentivando la natalità con aiuti costanti senza lasciare soli nel loro cammino i genitori organizzando una scuola che guardi a lavori futuri capaci di garantire loro una continuità, dirigendo uno sguardo forte verso genitori e figli con diverse abilità creando inclusione e possibilità senza discriminazioni.

La famiglia va tutelata e protetta va aiutata a rimanere unita e compatta.

Simona Saccone capogruppo comune di Savona

Responsabile regionale Dipartimento Equità Sociale e disabilità

Responsabile regionale tavolo welfare e pari opportunità Ugl