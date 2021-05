12esima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo fa tappa a Marina di Loano: la sfilata di auto d'epoca - IVG.it

Loano. Faranno tappa a Marina di Loano le auto d’epoca impegnate nella XII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, che quest’anno si disputerà dal 6 all’8 maggio, con la partenza ufficiale da Milano giovedì 7 per l’esclusiva parata inaugurale nel cuore della città. Come da tradizione, in serata l’arrivo a Rapallo, per l’esclusivo défilé riservato alle auto partecipanti nell’affascinante cornice del borgo di Portofino.

Sabato 8 maggio, il giorno clou dell’evento, gli equipaggi affronteranno le ultime prove speciali: dopo la partenza da Rapallo, sfileranno in piazza De Ferrari nel centro di Genova e arriveranno a Marina di Loano. “Un evento internazionale con il quale – spiega Gianluca Mazza, AD di Marina di Loano – condividiamo i valori di stile, tradizione, eccellenza e passione per la competizione sportiva improntata ai principi di correttezza e lealtà”.

Mentre i partecipanti all’evento saranno ospiti sulle terrazze del Marina Center, il centro congressi del porto loanese, i loro “bolidi” saranno in mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, a disposizione di quanti vorranno ammirarle da vicino. Un’occasione unica per scoprire “tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, che hanno scritto la storia dell’automobilismo e dell’ingegneria” fanno sapere dal Comune di Loano.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, sottolinea: “Le automobili che sabato 8 maggio faranno tappa a Loano non sono semplici mezzi di trasporto e testimoniano come, nelle mani del giusto designer, possano diventare autentiche opere d’arte su quattro ruote. Il loro fascino senza tempo sarà ulteriormente esaltato dalla splendida cornice di Marina di Loano, riconosciuto come uno dei dieci porti turistici più belli del mondo, e delle imbarcazioni che ospita”.

L’arrivo a Loano della carovana della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo sarà l’occasione per la presentazione del nuovo logo di Marina di Loano, risultato di un intenso lavoro di restyling e preludio al più ampio piano di rinnovamento che, nel prossimo futuro, interesserà l’intera area portuale loanese. Una “festa nella festa” che segnerà l’inizio del nuovo capitolo della storia di una delle marine turistiche più belle del mondo.

La gara proseguirà con la conclusione delle prove cronometrate all’interno del Circuito di Ospedaletti e terminerà a Sanremo con la tradizionale sfilata in corso Matteotti e, a seguire, la cena di gala e le premiazioni.

“Siamo orgogliosi che la Coppa Milano-Sanremo per il secondo anno abbia tra i propri partner il lo Yacht Club Marina di Loano, tappa consolidata del percorso – dichiara Gianpaolo Sacchini, CEO Equipe Grand Prix –. Gli ideali di eccellenza, stile e tradizione, intrecciati alla visione internazionale di Marina di Loano sono una combinazione che si allinea perfettamente con lo spirito unico e l’allure inconfondibile della competizione”.

La nuova edizione della gara, che per la prima volta nella sua storia aprirà il Campionato Italiano Grandi Eventi 2021 di ACI Sport, sarà ricca di novità e potrà vantare partner illustri quali Urban Up|Unipol e IWC Schaffahausen official time keeper, entrambi main sponsor della manifestazione. Si rinnova, inoltre, la collaborazione con Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag spa e le partnership con Cuvage, l’eccellenza italiana dello spumante metodo classico che sarà official supplier della gara per il settore beverage. Marina di Loano spa, Gold Sponsor della manifestazione, ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso.