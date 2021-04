Zona rossa, un ristoratore spotornese protesta con ironia: “Riapro sotto forma di Autogrill”

Spotorno. Autogrill sì, ristorante no. È questa una delle regole sancite dal dpcm che obbliga i ristoratori ad abbassare le serrande completamente o parzialmente a seconda del rischio di contagio. Norma a cui, però, non dovevo sottostare le aree di servizio presenti in autostrada che hanno la possibilità di lavorare senza sosta e senza asporto.

In zona rossa e arancione, infatti, i ristoranti sono obbligati all’asporto e in zona gialla alla consumazione al tavolo solo a pranzo. Ma gli Autogrill, come fa notare un ristoratore siciliano, possono restare aperti h24 e servire al tavolo qualunque essa sia la zona (gialla, arancione o rossa). Un paradosso secondo lo stesso ristoratore, che ha quindi deciso di sostituire l’insegna del proprio locale con quella di un Autogrill, in segno di protesta.

È avvenuta una cosa simile anche a Spotorno, dove il proprietario de “A Sigogna” – storico ristorante del paese – ha affisso un cartello all’ingresso del locale con la scritta “Il ristorante comunica la prossima riapertura con la ragione sociale Autogrill A Sigogna, sperando di poter riaprire”.