Zona rossa nel savonese, doccia fredda per CNA Savona: “Decisione di Toti lascia l’amaro in bocca”

Provincia. “Arriva come una doccia fredda la decisione del Governatore Toti sul cambio di colore della Provincia di Savona a partire dalla mezzanotte di oggi. Un provvedimento, preso nel tardo pomeriggio, che non può non lasciare la bocca amara alle categorie che ancora contavano nella giornata di domani per poter lavorar prima di un lungo nuovo periodo di chiusura e di sacrifici e soprattutto per quelle attività che vivono di programmazione e appuntamenti con la clientela”. Lo dichiara, in una nota, la segreteria territoriale di CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa) Savona.

“Ennesimo esempio di scarsa sensibilità da parte della politica verso le imprese, soprattutto verso quelle, come la mia che lavorano in base ad appuntamenti con i propri clienti” dichiara Fabio Pischedda, delegato per la categoria degli acconciatori di CNA Savona.

“E’ facile criticare chi si assume delle decisioni a livello nazionale per poi usare lo stesso metro” – così Paola Freccero, presidente provinciale di CNA Savona.

“Il governatore – conclude la presidente – avrebbe almeno potuto lasciar lavorare quelle aziende che nella giornata di domani avevano assunto impegni con clienti e fornitori o magari avevano da terminare lavori ancora in corso nella giornata odierna”.