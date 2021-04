Zona rossa di Pasqua, a Savona cimiteri chiusi al pubblico

Savona. Durante le festività pasquali i cimiteri di Savona resteranno chiusi al pubblico. Lo hanno stabilito gli uffici di Palazzo Sisto in recepimento di quanto previsto dal decreto legge numero 30 del 31 marzo che per il periodo di Pasqua estende a tutta Italia le misure anti-Covid valevoli per le “zone rosse”

Dunque da sabato 3 a lunedì 5 aprile resteranno chiusi al pubblico le aree cimiteriali di Zinola, San Bernardo in Valle e San Bartolomeo del Bosco.

Saranno comunque garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme ed è ammessa la presenza, per l’estremo saluto, esclusivamente ai familiari più stretti nel rispetto delle misure di prevenzione in vigore.

E’ sospesa ogni attività connessa ai servizi di iniziativa privata ed è garantito l’accesso alla camera mortuaria e alla struttura obitoriale per il ricevimento e la custodia temporanea delle salme.