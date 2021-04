Zona rossa anticipata, Arboscello (PD): “Tempistica sbagliata che ha messo in difficoltà commercianti e cittadini”

Savona. Martedì scorso, nel consiglio del 30 marzo, il consigliere regionale del PD Roberto Arboscello ha chiesto al presidente Toti, “considerati i numeri sui contagi nella provincia di Savona, se avesse intenzione di prendere provvedimenti per una situazione in netto peggioramento. La sua risposta, pur avendo chiara la curva epidemiologica negativa nella nostra provincia, è stata che, di ulteriori chiusure ‘se ne parla dopo le festività di Pasqua’”.

“Ieri invece – continua Arboscello -, con un preavviso di solo 6 ore, ha istituito la zona rossa fino all’11 aprile per tutta la provincia di Savona e Imperia. La chiusura è ovviamente giustificata dai numeri dei contagi e dalla pressione nei reparti Covid degli ospedali del territorio, quindi condivisibile. Ma una decisione del genere andava presa almeno 36 ore prima, come suggerivo nel mio intervento, perché era già evidente la gravità della situazione”.

“Bisognava evitare di prendere in contropiede operatori economici, imprese, esercenti, commercianti e lavoratori, che si stavano organizzando per una giornata lavorativa (l’ultima, in questo momento di difficoltà, prima delle chiusure di Pasqua) e si sono invece ritrovati con questa doccia fredda” evidenzia il consigliere di opposizione.

Poi conclude: “La gestione dell’emergenza non è facile, lo capisco, ma serve affrontare questi temi che toccano la vita dei nostri cittadini con meno superficialità, più chiarezza e maggior rispetto. Per i cittadini della provincia di Savona mi auguro per il futuro maggiore attenzione”.