Zibba lancia "Ep Arancione": esce oggi la prima parte del nuovo progetto del talento varazzino - IVG.it

Varazze. “Ep Arancione” questo è il titolo della prima parte del nuovo progetto musicale di Zibba che esce proprio oggi per “Inri” distribuito da Artist First. Un concept dal titolo “Amore, morte e distrazioni” in cui arte e musica si fondono insieme. “Ep Arancione” è il primo dei tre: cinque canzoni per l’extended play più ritmato ed apparentemente spensierato del trittico.

Interamente prodotto da Zibba, si compone di cinque brani in cui mette in primo piano suoni soul e atmosfere calde che fanno da vestito a testi intimi e profondi. Nella cover, la prima parte delle tre tele di un grande quadro dipinto da Camilla Jeanine, che sta rappresentando il mondo delle canzoni in chiave cubista attraverso la pittura.

Don’t Panic, Pezzi, Cani, Cosa ‘e niente (feat Gnut) e Polsi fanno parte del progetto musicale prodotto dall’artista varazzino di origine e da qualche tempo trasferitosi a Balestrino. C’è una collaborazione speciale nella canzone “Cosa ‘e niente” scritta e cantata insieme al cantautore napoletano Gnut.

“Una passeggiata nelle grotte dello stare insieme tra gelosia, amicizia e follia.” Dice Zibba “avevo bisogno che queste canzoni vedessero la luce, di pensare avanti e guardare alle prossime canzoni”.