"Vivi Borghetto" aiuta i commercianti nelle pratiche per l'occupazione del suolo pubblico - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. L’associazione “Vivi Borghetto” cambia il direttivo. Ora fanno parte del direttivo Massimo Muriella, sempre nel ruolo del presidente, Giuseppina Rita Fameli, Fernando Bravo, Ivano Mercurio e Maicol Campisi.

“Oltre a collaborare con il Comune per un evento davvero entusiasmante che si terrà nel mese di maggio – spiegano dall’associazione – visto le nuove normative per l’apertura di bar, ristoranti e pizzerie, ha pensato di rendersi nuovamente disponibili e venire in aiuto ai commercianti della propria cittadina. Il presidente Muriella con Ivano Mercurio sono titolari dello studio tecnico ‘Mercurio e Muriella’ di corso Europa 143R. Alla luce delle nuove disposizioni del governo, Muriella e Mercurio hanno deciso di rendersi disponibile per tutte le imprese di pubblico esercizio della cittadina offrendosi gratuitamente per predisporre le pratiche di ampliamento di occupazione del suolo pubblico come previsto dall’articolo 181 del decreto legge 34/2020”.

Il presidente Muriella dichiara: “È da oltre un anno che siamo alle prese con uno dei momenti più critici degli ultimi anni. Quest’anno poi si sente ancora di più… E visto che stiamo stringendo i denti tutti quanti e auspichiamo in una forte e celere ripresa, ci siamo sentiti in dovere di aiutare, anche quest’anno, i commercianti del nostro paese prestando il nostro servizio gratuitamente. Siamo sempre stati uniti e siamo certi che, anche questa volta, riusciremo a rialzarci”.