Viaggio in Egitto, un’esperienza che ti cambia la vita

Ci sono viaggi che tutti dovrebbero fare e dei viaggi capaci di cambiarti la vita, di restare scolpiti nella memoria e nel cuore. Un viaggio in Egitto è tra questi.

Perché l’esperienza sia davvero indimenticabile, però, è necessario affidarsi ad un tour operator specializzato. Una realtà come Memphis Tour, sul mercato dal 1955 e con una profonda conoscenza del territorio egiziano.

Perché regalarsi un viaggio in Egitto, e quale pacchetto scegliere? Scopriamolo insieme.

Perché fare dei viaggi in Egitto

Fare un viaggio in Egitto significa, in primis, immergersi in una cultura millenaria. Il suo territorio ospita alcuni tra i monumenti più leggendari del mondo, custodisce misteri e incredibili luoghi. È un Paese spirituale, in cui si respira la calma: i suoi luoghi di culto paiono scolpiti nel tempo, dai templi alle moschee. Invitano alla riflessione, e ad aprire la mente.

Ma non è solo quiete, l’Egitto. Il suo deserto può diventare culla di emozionanti esperienze: escursioni a dorso di cammello, corse col quad, tè coi beduini. Del resto, oltre al Sahara, in Egitto ci sono il grande mare di sabbia (che per la verità è una porzione di Sahara, tra l’Egitto occidentale e la Libia orientale) e la penisola del Sinai, il deserto blu (area della penisola del Sinai, vicino al centro turistico di Dahab e con numerose rocce dipinte di blu) e il deserto orientale. Per rilassarsi, invece, nulla è meglio di un resort sul mare. Per prendere il sole su spiagge candide, prima di fare snorkeling tra la barriera corallina. Dove andare? Le spiagge più belle sono Ageeba Beach, Graham e Cleopatra Beach a Marsa Matruh, ma anche la spiaggia di Hurghada.

Un viaggio in Egitto, inoltre, può essere organizzato in qualsiasi momento dell’anno, grazie alla diversa composizione geografica del Paese. D’estate si può prenotare in un resort sulle coste del Mar Rosso, d’inverno si organizzano crociere sul Nilo. Sempre, l’esperienza sarà indimenticabile grazie anche all’immensa ospitalità della popolazione.

I pacchetti viaggio di Memphis Tour (e perché sceglierli)

Memphis Tour propone numerosi pacchetti viaggio per l’Egitto. Tour per tutti i budget e per tutti i gusti. Tour per partire a ferragosto, a Capodanno. O magari durante l’anno, per rompere la routine e per lasciarsi alle spalle la quotidianità.

Il Mar Rosso di Sharm el Sheik e di Marsa Matrouh, di Marsa Alam e di Dahab. La barriera corallina e il deserto del Sahara, i suq e i musei. Il Nilo e le piramidi, i villaggi e le città. Viaggiare in Egitto significa viaggiare in una civiltà antica, che è culla del mondo. Il luogo della Sfinge, e dei templi di Luxor e di Assuan.

Tra i viaggi proposti dal tour operator, vi sono i grandi classici. Tour alla scoperta dei siti archeologici (il Cairo, le Piramidi di Giza, il museo egizio, Luxor, Assuan), crociere sul Nilo e tuffi nel Mar Rosso. Proposte low cost con volo incluso, ma anche lussuose navigazioni su barche straordinarie. Ci sono poi pacchetti ad hoc per il Ferragosto 2021, e anche per il Capodanno 2022. Si possono prenotare viaggi completi, crociere oppure singole escursioni. Con la certezza di poter contare su un partner professionale, esperto e appassionato.

Diverse proposte di viaggio comprendono una parte culturale con relax finale nelle località costiere. La soluzione migliore, soprattutto per chi in Egitto ci arriva per la prima volta. Ma anche l’occasione perfetta per scoprire ogni suo aspetto. Quello di un Paese millenario, che ti entra nel cuore.

Prenotare con Memphis Tour vuol dire:

prendere parte a tour di gruppo o privati, a seconda delle proprie esigenze

risparmiare tempo e denaro

godere di un servizio d’alta qualità

viaggiare in modo etico e sostenibile (parte del ricavato dalle prenotazioni va a sostegno della Magdi Yacoub Heart Foundation)

affidarsi ad uno staff parlante diverse lingue, capace di far sentire ogni partecipante a proprio agio

avere la possibilità di personalizzare il viaggio a seconda delle proprie esigenze

contare su un’organizzazione efficiente e sicura, che ha adottato uno scrupoloso protocollo anti-Covid .

