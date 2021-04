Viabilità finalese, Le Persone al Centro: "Ora che si può riaprire l'amministrazione avvia i cantieri" - IVG.it

Finale Ligure. “Finalmente si può forse riaprire le attività e a Finale Ligure cosa succede? Cantieri! Tutti quelli non fatti nei mesi morti. E’ il mantra del ‘fare per fare’ che in caso di inceppamenti nel dare risposte concrete ai cittadini rilancia con futuri miracoli. E’ il caso di via Brunenghi che avrebbe dovuto essere cantierabile subito dopo la scorsa campagna elettorale e invece servirà per la prossima. Poco importa se nell’immediato i cittadini debbano affrontare quotidiane difficoltà”. Lo afferma, in una nota, il gruppo consiliare finalese di minoranza “Le Persone al Centro”.

“Alle chiusure dell’autostrada e di Capo Noli – precisano dalla minoranza -, estremamente impattanti per la città ma che il sindaco ‘da amministratore’ capisce ed accetta passivamente, aggiungiamo in ordine sparso via Brunenghi (ma non nella voragine millenaria), l’inizio di via Cavasola e via Santuario a Finalpia che appare un cantiere in ritardo e quasi abbandonato. Non ultimo gli scavi di Finalborgo per mettere la fibra ottica (guai a partire a novembre!), dove si mette a rischio il decoro cittadino, si crea un oggettivo danno agli esercenti che necessitano di un’immediata boccata d’ossigeno e, data la situazione caotica, si preclude un piano alternativo per decongestionare la solita coda mattutina di via Dante”.

“Ma qui abbiamo già un responsabile nelle scelte politiche dell’amministrazione, fortemente difese dal vice-sindaco Guzzi – concludono -. Infine, non possiamo dimenticare i lavori della passeggiata di Varigotti, che a questo punto vogliamo sperare vengano rimandati tout court all’autunno. Decisamente un quadro della viabilità urbana non idilliaco per l’inizio di una stagione turistica che si preannuncia già difficile per sé e per una città come Finale Ligure chiusa da mesi e ansiosa di riaprire e difendere i posti di lavoro di intere famiglie. Possibile che il sindaco, ‘da amministratore’, non lo capisca?”.